В Гонконге циркулирует опасный грипп

Жители Гонконга находятся в напряжении. Здесь зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом H7N9 человека, пишет news.open.by со ссылкой на СNN. Сообщается, что 36-летняя жертва находится в госпитале в критическом состоянии.

Известно, что пациентка недавно ездила в Шэньчжэнь, где она купила живую птицу. Она сама убила, приготовила и съела эту курицу. Сейчас в изоляторе находятся люди, вступавшие с женщиной в тесный контакт. Пока ситуация не критична, но Гонконг повысил уровень готовности к пандемии гриппа до "серьезного".

Впервые о заражении человека данным штаммом сообщили в Шанхае в марте. А за неделю число пострадавших превысило 100, по данным ВОЗ. Закрытие птичьих рынков позволило резко сократить количество инфицированных. Некоторые медики даже стали говорить о том, что грипп отступил полностью. Более того, фактов распространения штамма среди людей нет. На начало ноября насчитывалось 139 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. 45 человек скончались.

В Гонконге в ближайшее время будет проведена проверка птичьих рынков на предмет выявления подозрительной птицы. Также возникают вопросы относительно импорта живых кур из Шэньчжэня. Надо сказать, столь серьезное отношение властей объяснимо. В 2003 году город сильно пострадал от атипичной пневмонии, заразившей в итоге 8096 человек и убившей 744 во всем мире.