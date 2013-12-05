Cоцсети вредят психике девушек

Девочки-подростки, проводящие часы, просматривая чужие фотографии в социальных сетях, чаще имеют проблемы, связанные с представлениями о собственном теле. Как отмечает The Daily Mail, это может привести к настоящим расстройствам питания.

Тут не играет роли общее время, проведенное в сетях. Важно именно изучение чужих фото и выкладывание своих, говорится в отчете Американского Университета в Вашингтоне. Ученые проанализировали психологию 103 девушек, пытаясь выяснить, довольны ли те собственным внешним видом.

Были выявлены некоторые проблемы. К примеру, девушки чаще считали идеалом худое тело, а не спортивное. Они были вечно недовольны собой, даже если их физическая форма находилась в полном порядке. Примечательно, что социальные сети заменили личное общение, дав пространство для "спекуляций" в отношении своего образа.

Meddaily