США запретили продажу генетических тестов

Американские власти запретили компании 23andMe продавать доставляемые по почте наборы для генетического тестирования, подчеркивая, что ложные результаты могут толкнуть некоторых потребителей на ненужные медицинские процедуры. Стартап 23andMe занимается продажей индивидуальных генетических тестов по $99 уже пять лет.

Недавно фирма запустила новую маркетинговую кампанию, однако Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств запретило продажи тестов до тех пор, пока не будет доказана их эффективность.

По словам представителей ведомства, их беспокоят возможные последствия неточных тестов.

Название 23andMe отсылает нас к тому факту, что ДНК человека состоит из 23 пар хромосом. В США действуют несколько компаний по продаже генетических тестов, однако 23andMe пользуется финансовой поддержкой интернет-гиганта Google и известной фармацевтической компании Johnson & Johnson. Компания была учреждена Анной Войжицки, женой основателя Google Сергея Брина. Брин и Войжицки в сентябре этого года объявили о разрыве отношений.

В компании заявляют, что тестом уже воспользовались более 475 000 человек. Анализы, проводимые на основе пробы слюны, позволяют выявить более 240 генетических черт, которые помогают людям оценить состояние своего здоровья.

Однако власти США обеспокоены, что из-за ложно-положительных результатов женщины могут решиться на ненужные им операции по удалению молочных желез или яичников. Ложно-отрицательные же тесты могут помешать людям заметить симптомы реальных заболеваний.

Компания признала, что ей не удалось удовлетворить требования регулятора по соблюдению срока сдачи теста, и пообещала решить существующие проблемы.

cybersecurity.ru