Изобрели бельё, контролирующее аппетит

10:40, 05 декабря 2013
Зарубежные новости
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Влияет на процесс похудения

Всемирно известный разработчик программного обеспечения «Microsoft» решил освоить новый сектор рынка.  Теперь он будет производить… бюстгальтеры.

 

Специфика нижнего белья заключается в его способности конролировать аппетит особы, которая его носит, и тем самым влиять на процесс похудения.

Эффект контроля аппетита достигается за счет сенсорных датчиков, расположенных в боках и чашечках бюстгальтера – они фиксируют изменение таких параметров, как частота сердечных сокращений и температура тела.

 

Сигналы с датчиков через «Bluetooth» поступают на смартфон или планшетный компьютер обладательницы чудо-лифчика, благодаря чему она может в режиме реального времени контролировать свое состояние и определить, действительно ли ей хочется есть, или же это желание вызвано стрессом.

 

Таким образом, женщина может вовремя остановиться и не заесть шоколадкой неудачу на работе или любовную травму. А психолог Мэри Червински, которая вошла в команду разработчиков «умного» бюстгальтера, отмечает, что данное изобретение позволяет контролировать не только лишний вес, но и поведение в целом – а в конечном счете измениться может даже стиль жизни.

internovosti.ru

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