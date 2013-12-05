Изобрели бельё, контролирующее аппетит

Всемирно известный разработчик программного обеспечения «Microsoft» решил освоить новый сектор рынка. Теперь он будет производить… бюстгальтеры.

Специфика нижнего белья заключается в его способности конролировать аппетит особы, которая его носит, и тем самым влиять на процесс похудения.

Эффект контроля аппетита достигается за счет сенсорных датчиков, расположенных в боках и чашечках бюстгальтера – они фиксируют изменение таких параметров, как частота сердечных сокращений и температура тела.

Сигналы с датчиков через «Bluetooth» поступают на смартфон или планшетный компьютер обладательницы чудо-лифчика, благодаря чему она может в режиме реального времени контролировать свое состояние и определить, действительно ли ей хочется есть, или же это желание вызвано стрессом.

Таким образом, женщина может вовремя остановиться и не заесть шоколадкой неудачу на работе или любовную травму. А психолог Мэри Червински, которая вошла в команду разработчиков «умного» бюстгальтера, отмечает, что данное изобретение позволяет контролировать не только лишний вес, но и поведение в целом – а в конечном счете измениться может даже стиль жизни.

internovosti.ru