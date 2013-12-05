Валериану эффективнее вдыхать, а не пить

Норвежские ученые обнаружили простой и при этом эффективный способ избавления от бессонницы - обычная настойка валерианы. Только ее нужно не пить, а вдыхать. Исследования показали, что при вдыхании валериана действует в 20 раз быстрее и эффективнее, чем при приеме капель внутрь.

Итак, если вы страдаете бессонницей, то каждый раз перед сном вдыхайте пары валерианы по 2–3 раза каждой ноздрей. Вдохи должны быть неглубокие и медленные. Только не переусердствуйте - передозировка успокаивающей настойки может вызвать головную боль.

Продолжать такую терапию можно до 4-х месяцев, однако уже через 1 месяц вы почувствуете заметные улучшения. Нормализуется не только сон, но и работа сердца, кровяное давление.