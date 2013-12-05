Дети, растущие без отца, плохо контактируют с людьми

Сотрудники Центра здоровья Университета Макгилла сделали однозначный вывод: дети, растущие в полных семьях, реже сталкиваются с психическими отклонениями, передает РИА "Новости". Пока это заявление подтверждают только эксперименты с грызунами.

Мышей разбили на две группы. Первую растили оба родителя, а вторую - только мать. Оказалось, вторая группа грызунов плохо устанавливала социальные контакты и проявляла агрессию по отношению к грызунам из первой группы. Также было установлено, что самки, выросшие без отцов, имели повышенную чувствительность к амфетамину. А у самцов фиксировались отклонения в предлобной коре головного мозга, которая управляет социальным поведением и познавательной активностью.

В принципе, специалисты ранее уже наблюдали за людьми, воспитывавшимися только матерями. По словам автора исследования Габриэллы Гобби, в таких семьях дочери нередко страдали токсикоманией. Значит, мыши являются хорошей моделью для анализа поведения человека.

Meddaily