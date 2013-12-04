Неандертальцы организовывали свое жилое пространство так же, как и современные люди - это, по мнению антропологов, свидетельствует о том, что древние люди были более разумными, чем предполагалось, выяснили ученые Колорадского университета в Денвере.

Ранее ученые считали, что неандертальцы, ископаемые виды человека, обитавшие около 140 тысяч лет назад, не имели привычки делить свои пещеры на несколько зон.

Однако это мнение опровергли Жюльен Риель-Сальваторе из Колорадского университета и его коллеги. В ходе исследования пещер Бальци-Росси в Италии, где, по мнению ученых, неандертальцы жили в течение тысячелетий, они увидели, что древние люди не хуже современных умели организовывать свое пространство.

Их пещеры, согласно мнению антропологов, делились на три зоны. В одной из них, в верхней части жилища, располагалась своеобразная кухня неандертальцев - об этом свидетельствуют найденные ископаемые останки животных. Кроме того, там же ученые обнаружили следы охры - она часто применялась для выделки шкур, в качестве клея и как антисептическое средство. Во второй зоне, самой просторной, размещался очаг - вокруг него собиралась вся семья, и здесь же было их спальное место. Наконец, в третьей зоне неандертальцы изготавливали каменные инструменты - там было больше всего солнечного света, а риск того, что кто-то помешает работе, был минимальным.

"Наше исследование продолжается, но в целом мы нашли еще один пример того, что неандертальцы следовали определенной логике, когда организовывали свое жилое пространство. Также это в очередной раз доказывает, что древние люди были более разумными, чем считалось", - добавил Риель-Сальваторе, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее группа ученых обнаружила ретровирусы неандертальцев и денисовцев в геномах современных людей.

korrespondent.net