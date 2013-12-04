Телевизор делает детей эмоционально глухими

Не оставляйте детей надолго рядом с телевизором! Иначе, когда ребенок вырастет, он может стать психологически недоразвитым, а именно: будет плохо разбираться в эмоциях окружающих. Это выяснили американские ученые из Университета штата Огайо, пишет www.mk.ru.

Способность воспринимать свои эмоции и переживания других людей формируется примерно к трем-пяти годам. Для того чтобы понять, как влияет на эту способность телевизор, ученые под руководством Молли Шарп провели эксперимент, в котором участвовало 107 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также их родители. Взрослые сообщали, сколько времени ребенок проводит рядом с включенным телевизором за просмотром передач или просто поблизости. Также родители отвечали на вопрос, обсуждают ли они с малышом мысли и чувства героев телепрограмм. Детям же давались различные тестовые задания, в ходе которых ученые определяли способность малышей понимать, что окружающие могут иметь какие-то свои чувства и желания. Выяснилось, что дети, которые проводили перед телевизором много времени, слабо ориентировались в чувствах других людей, даже если они смотрели образовательные программы. В то же время малыши, с которыми родители обсуждали эмоции героев телепередач, разбирались в чужих чувствах несколько лучше.По мнению ученых, такие результаты объясняются тем, что в телепередачах герои и ситуации описываются обычно лишь поверхностно, и в результате представления ребенка о намерениях, эмоциях и убеждениях других могут формироваться некорректно.

Комментарий доктора психологических наук из Института психологии РАН, профессора Маргариты ВОЛОВИКОВОЙ:

— Для воспитания ребенка необходим близкий человек, как правило, им бывает мама. На примере взрослых малыш учится отношениям с другими людьми. Повторение событий и отношений является настоящей «школой» эмоционального обучения. «Голубой экран» — компьютера или телевизора — сделал сиротами при живых родителях многих и многих малышей. У взрослого человека за его восприятием фильма лежит прочный фундамент сложившейся в нормальных условиях эмоциональной сферы. У ребенка такого фундамента еще нет, и сформировать его самостоятельно малышу не под силу. Происходящее на экране может развлекать ребенка или давать пищу его уму, но никак не связано с его эмоциями. В случае же, когда взрослые объясняют ребенку происходящее на экране, они одновременно делятся с ним своим опытом, своими переживаниями. Когда малыш не остается наедине с экраном, личностных «поломок» удается во многом избежать.