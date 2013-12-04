Мозг женщины принципиально отличается от мужского

По этой причине успешность выполнения некоторых заданий зависит от пола человека. Ученые из Университета Пенсильвании просканировали мозг почти 1000 мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Оказалось, мозговые цепи у мужчин были направлены от передней части мозга в сторону задней (прямая продольная связь). И два полушария соединяли не так уж много цепей. А вот у женщин связь полушарий носила перекрестный характер.

Из-за этих особенностей мужчины в целом однозадачны и лучше осваивают одно дело. А вот женский мозг подходит для многозадачности. Результаты сканирования подтвердили и итоги когнитивных тестов. В частности, у женщин были выше показатели внимания, памяти на лица и слова, а также социального познания. Мужчины же отличились в обработке пространственной информации и в сенсорно-моторной скорости.

Комментирует доктор Рубен Гур: "Проделанная работа не только объяснит особенности поведения людей, но и прольет свет на многие неврологические расстройства, нередко связанные с полом пациента". Независимые же эксперты подчеркивают, что в мозге нет жестких связей. Он постоянно реорганизуется. Поэтому четкие математические модели не всегда оценивают мозг правильно.