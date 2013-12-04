Еще недавно некоторые специалисты говорили о "здоровом ожирении" - ситуации, когда у человека лишний вес, но особых проблем со здоровьем нет. Как пишет Меддэйли , ожирение всегда опасно, даже если показатели холестерина, давления и сахара в норме. Это доказало исследование более 60000 человек.

Сотрудники Госпиталя Маунт Синай следили за состояние сердца людей на протяжении более 10 лет. Оказалось, отсутствие метаболических расстройств, могло скрывать факторы риска, все больше проявлявшиеся со временем. В частности, увеличивалась вероятность смерти от сердечно-сосудистых недугов.

Следовательно, "безопасной" степени ожирения просто нет. Лишний вес - однозначный фактор риска, говорит представитель Британского кардиологического фонда. Вообще же имеет смысл смотреть на картину в целом, а не выделять отдельные факторы риска. Рекомендации стандартные: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и мониторинг основных показателей здоровья.