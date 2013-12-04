Какао улучшает память

Флаванолы, содержащиеся в какао, улучшают пространственную рабочую память, накапливающую информацию и делающую ее доступной для дальнейшей обработки, пишут иностранные СМИ.

"Благодаря флаванолам человек лучше выполняет различные задания на память", - отмечает руководитель исследования доктор Дэвид Кэмфилд.

В эксперименте приняли участие 63 добровольца в возрасте от 40 до 65 лет, которые ежедневно в течение месяца пили шоколадный напиток. Добровольцев распределили на три группы. Первая группа ежедневно употребляла 500 миллилитров напитка, вторая – 250, а третья – напиток-плацебо. При этом никто из добровольцев не знал, что именно он пьет.

Основные выводы были получены в результате сравнения результатов теста на память, который добровольцы прошли как до начала приема какао, так и после. "Во время тестирования мы сканировали мозг участников эксперимента", – отмечает доктор Кэмфилд.

В ходе исследования разницы в точности или реакции не обнаружилось, но в начале и в конце эксперимента активность мозга значительно отличалась. Фронтальная и задняя теменная области мозга, задействованные во время выполнения заданий, были менее активными у тех, кто пил какао. Это означает, что люди, пившие какао, выполняли задания лучше. Другими словами, употребив напиток, люди затрачивали меньше сил на выполнение того же задания.

Тем не менее, ученые отмечают, что еще рано делать окончательные выводы, поскольку для более точных результатов требуется долгосрочные исследования.