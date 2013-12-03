В чае из Китая обнаружен свинец

Чай принято считать полезным напитком. Однако последние исследования Университета Альберты говорят о том, что многие виды чая содержат опасную концентрацию свинца, которая может навредить беременным и кормящим женщинам, пишет The National Post.

Даже малое количество этого тяжелого металла опасно для нервной системы развивающегося ребенка. Как было установлено, самый опасный чай - из Китая. Вероятно, растения вбирают в себя свинец вместе с выбросами с фабрик. Кстати, специалисты особо отмечают органический чай, завариваемый 15 минут. В нем много свинца. А вот чай из Индии или Шри-Ланки можно пить смело.

В общей сложности ученые исследовали 30 популярных марок чая. 73% образцов, которые заваривались в течение 3 минут, и 83% образцов, завариваемых по 15 минут, имели концентрацию металла, превышающую 5 микрограммов. Это в пределах нормы, но, если женщина пьет по 3-4 чашки чая в день, угроза реальна.

Известно: накопление свинца приводит к коме и даже к смерти, в крайнем случае. Чаще же диагностируется снижение IQ. А высокая концентрация металла в крови будущих матерей связывается с гипертонией, низкой массой тела новорожденных, неврологическими проблемами и неожиданным прерыванием беременности.

meddaily.ru