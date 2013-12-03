Тренировки избавляют от паралича после инсульта

Доктор Вивек Прабхакаран из Университета Висконсин-Мэдисон тестирует новую систему, обещающую вернуть подвижность пациентам, пережившим инсульт и оказавшимся парализованными. Система включает в себя сложный компьютерный интерфейс и электрическую стимуляцию мышц, пишет Меддэйли

На данный момент систему проверили лишь на 8 пациентах, у которых была парализована одна рука. Тренировки с системой продолжались на протяжении 6 недель. В итоге повседневные занятия вроде расчесывания волос и застегивания рубашки стали легче даваться. Притом, во всех случаях инсульт происходил за несколько лет до начала эксперимента.

Итак, добровольцы надевали шапочку с электродами, которые улавливали мозговые сигналы. Их потом расшифровывал компьютер. Он посылал небольшие разряды тока по проводам на накладки, закрепленные на руке. Создавался эффект работы настоящих нервных импульсов, и мышцы активизировались.

Также предлагалась простая компьютерная игра - пациентам нужно было попасть по цели, передвигая парализованной рукой мячик. Практика длилась примерно два часа; всего 15 сессий. Не секрет, что в мозге есть два полушария. Если одна часть страдает от инсульта, при правильной тренировке вторая может взять на себя часть функций первой. Соответствующую тренировку обеспечивала система.

Положительные изменения в мозге сохранялись даже спустя месяц после окончания курса терапии. Однако, возможно, пациентам потребуется поддерживающая терапия. Также оценить потенциал системы по полной программе можно только в рамках более масштабного изыскания. Ученый надеется собрать группу из 44 добровольцев.