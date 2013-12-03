Перекись водорода отравляет клетки рака

Раковые клетки имеют систему защиты от окислительного стресса - активных соединений кислорода. Однако ученые Северо-Западного Университета нашли молекулы, блокирующие данную систему, передает РИА "Новости". Сделанное открытие особенно актуально для лечения немелкоклеточного рака легких.

На самом деле, сами опухоли вырабатывают активные формы кислорода. Чтобы не пострадать от них, клетки начинают перепроизводить белки-антиоксиданты, нацеленные на опасные соединения, в числе которых и перекись водорода. Если разработать лекарство, не дающее работать этим антиоксидантам, рак будет побежден.

В качестве антиоксиданта в опухолях действует белок SOD1. Эксперименты показали: молекула ATN-224 (относится к аналогам тетрамолибдатов) тормозит активность белка. Более того, данная молекула справляется и с другими белками-антиоксидантами из числа глутатионредуктаз и пероксиредоксинов. Последние нацелены на перекись водорода.

Если антиоксиданты не работали, в раковых клетках накапливалась перекись. Итог - уменьшение размера опухоли. Если же ATN-224 совмещали с другим препаратом, способствующим апоптозу, программируемой клеточной смерти, эффективность лечения вырастала в разы.