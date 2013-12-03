Страхи отца передаются сыну

Пережитый страх может передаваться по наследству следующим поколениям и отражаться на их поведении. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Эмори в Атланте.

Эксперимент на лабораторных мышах показал, что травмирующие события влияют на активность генов путем химической модификации ДНК в сперме. Из-за этого изменяются работа мозга и поведение их потомков.

В ходе эксперимента мышей научили бояться определенного запаха (этот запах всякий раз сопровождал стрессовую ситуацию).

Изучение состава спермы показало, что участок ДНК, в котором расположен ген рецептора, чувствительный к этому запаху, модифицирован у детей и внуков самцов-участников эксперимента.

В мозге также обнаружены соответствующие изменения. В результате два поколения потомков этих мышей также боялись данного запаха.

Также обнаружено, что наследственная память передается только по мужской линии.

Это исследование важно для понимания возникновения страхов и фобий.

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