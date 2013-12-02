Ребенка необходимо постоянно контролировать - психологи

Если за ребенком в возрасте 11 лет родители плохо следят, и если степень родительского контроля к 14 годам снижается еще больше, то риск участия подростка в азартных играх в 16-22 года значительно возрастает.

Исследователи из Колумбии и Школы общественного здоровья Блумберг специально проследили за 514 подростками. 85% из них попали в "стабильную группу". За ними родители постоянно следили вплоть до 14 лет. В отношении 15% участников сила родительского контроля постепенно ослабевала. И именно вторая группа чаще была замечена впоследствии принимающей участие в азартных играх.

Комментирует старший исследователь Сильвия Мартинс: "В целом, если сравнивать две группы, показатели родительского контроля сильно не отличались. Но даже столь незначительные отклонения выливались в реальные проблемы. Не секрет, что по мере взросления дети проводят все больше времени за пределами дома, а родители позволяют им активнее общаться с друзьями".

Среда может накладывать свой негативный отпечаток. По этой причине родители, несмотря ни на что, должны быть осторожны и помнить: дети с какого-то момента стремятся к независимости. Но им не хватает зрелого отношения к жизни. Итог - подростки ввязываются в сомнительные аферы и начинают, в частности, играть.