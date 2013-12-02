Эффективный способ вернуть мозгу молодость

Тренировочная музыкальная программа, заставляющая действовать и сознание, и тело, улучшает работу мозга и настроение пожилых людей, говорят сотрудники Женевской университетской больницы. Как пишет Меддэйли , ранее было доказано, что ритмическая гимнастика помогает сократить риск падений, и делает походку более устойчивой.

Данный метод, созданный Эмилем Жак-Далькрозом, позволяет развить чувство ритма, то есть координацию между нервной и мускульной деятельностью. В идеале человек должен под музыку четко выполнять разные задания и отдельные движения. В ходе тестирования методики группу из 134 человек 75 лет разбили на две подгруппы.

Первая подгруппа была контрольной, а вторая должна была пройтись под музыку, держа при этом ударный инструмент. И требовалось оперативно реагировать на изменения музыкального ритма. Были и задания на быстроту реакции - начало или прекращение движения, изменение скорости ходьбы по команде, сочетание шагов с длинными и короткими звуками в мелодии.

Тренировки продолжались по часу раз в неделю на протяжении 25 недель. Через полгода у 66 человек из второй группы улучшились показатели когнитивных функций, снизилась тревожность.