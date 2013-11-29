В России бушует мощный циклон

Сильный циклон охватил многие регионы России.

В Москве дорожная ситуация остается сложной. Снегопад в городе прекратился, однако синоптики и МЧС предупреждают о возможном ухудшении погоды.

Как передают Вести, Дальневосточный регион России во власти мощного циклона. В зоне стихии – Магаданская область и Камчатка. Из-за сильного ветра и дождя в школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки для учеников младших классов. По прогнозам метеорологов, в течение дня погода на юго-востоке края должна улучшиться, однако циклон будет двигаться на север полуострова. С последствиями стихии продолжают бороться и в центральной России. Вечером 28 ноября из-за повреждений линий электропередачи без света остались более 14 тысяч жителей Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. В Ярославле из-за снегопадов образовались многокилометровые пробки.