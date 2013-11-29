Шпинат укрепляет мышцы

По результатам исследования, проведенного учеными Каролинского института в Швеции, нитраты в небольших дозах положительно влияют на человеческий организм. Они стимулируют производство белков, связанные с кальциевых обменом. Когда эти белки увеличиваются, то кальций высвобождается, что приводит к усилению мышечных сокращений, пишут иностранные СМИ.

Шпинат содержит в себе ту количество нитратов, которая способна передать человеку полезные фотохимические свойства. Недавние исследования показали, что эти соединения помогают предотвращать или откладывать проявления когнитивных нарушений. Кроме этого, диетологи рекомендуют употреблять шпинат. Поскольку он имеет и другие не менее полезные свойства.

Нитраты в большом количестве засоряют организм, поэтому врачи рекомендуют не злоупотреблять продуктом, а для достоверности информации о своем здоровье делать диагностику организма и проходить процедуру очистки кишечника от токсинов, скопившихся.