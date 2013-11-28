Алкоголизм обусловлен влиянием генов
14:06, 28 ноября 2013Зарубежные новости
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Достаточно одной мутации
Всего одной мутации в гене достаточно, чтобы нарушить работу механизмов, тормозящих употребление алкоголя. Эксперименты с мышами показали: животные с мутировавшими копиями гена Gabrb1 чаще выбирали раствор алкоголя, а не воду, в отличие от животных с нормальными копиями.
На самом деле, первая группа мышей выпивала бы столько, что всего за час она бы напилась и не могла бы контролировать свои движения. Группа пила раствор в объеме почти 85% от дневного потребления жидкости. Притом, наблюдалось поведение, характерное для лиц с алкогольной зависимостью, говорит Квентин Ансти из Университета Ньюкасла.
Не исключено, что генная терапия позволит справиться с алкогольной зависимостью у людей. Правда, ученые до сих пор не знают, как и почему употребление спиртного выливается в зависимость. Теперь предстоит провести аналогичное исследование на людях, пишет www.zhivi-zdorovo.ru.
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