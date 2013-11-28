Жирная пища способствует развитию рака

Жирная пища, потребляемая в подростковом возрасте, может способствовать развитию рака груди в дальнейшем и повышает риск развития агрессивного рака, похожего на тот, что часто выявляют у молодых женщин, передает The Times of India.

Таковы выводы Университета Мичигана. По словам ученых, еще до формирования опухоли в груди начинаются особые процессы - клетки растут активнее, чем надо, и изменяются иммунные клетки. Эти изменения дают о себе знать довольно рано, переходя с женщиной во взрослый период жизни. Итог - быстрое развитие предраковых повреждений тканей и самого рака.

А жирный рацион, в свою очередь, помимо ускоренного развития рака, стоит за генетическим маркером рака груди, похожего на базальный рак. Данный тип рака имеет крайне пессимистичные прогнозы. Что важно, в ходе эксперимента жирный рацион не давал набор веса. Поэтому выводы относятся не только к тучным женщинам. Значит, виноват сам жир из пищи.