Полезные свойства массажа стоп

Согласно китайской медицине, стопы являются отражением всего тела человека. Замечено, что массаж стоп способствует увеличению жизненных сил, улучшает сон, настроение, общее самочувствие.

В целом, процедура очень приятная, но если есть проблемы в какой-либо системе организма, то в соответствующей ей точке могут возникать пронзительные болевые ощущения. Это так называемые «точки боли», которые у каждого человека свои, и им следует уделять особенное внимание. В разных частях стопы чувствительность может сильно отличаться, хороший знак – когда через несколько процедур ступни становятся менее чувствительными к прикосновению.

В любом случае, уже после первого сеанса массажа чувствуется легкость и расслабленность в ногах и во всем теле.

Массаж стоп является безопасной техникой, не способной принести организму никакого вреда в отличие от приема лекарств.

После проведения подобной терапии может наблюдаться так называемый очистительный период. Например, если есть проблемы с респираторной системой, то после массажа будет очищаться слизистая носа. Этот естественный процесс займет какое-то время. Не нужно его торопить, так как это хороший знак того, что организм способен самооздоравливаться.

Процесс оздоровления организма на разных уровнях посредством массажа стоп может занять довольно длительное время, но результат будет твердым.

Массажные процедуры желательно проводить вечером, перед сном. Перед этим распарьте стопы, походите по массажному коврику или по гальке (фасоли, гороху), рассыпанному в коробку из-под обуви. Переступайте с одной ноги на другую, пока болевые ощущения не притупятся.

Важно, чтобы в процессе массажа нога была в расслабленном положении. Если вы выполняете самомассаж, то положите одну ногу на другую, либо сядьте и согните ее в колене. Также можно сесть в кресло и свесить ноги через подлокотник.

Перед тем как приступить к массажу разогрейте руки. Сначала воздействуйте на все пространство ступни, разотрите ее активными движениями по направлению от пальцев к пятке. Каждый палец ноги разомните подушечками рук, при этом двигайтесь от ногтя к основанию.

Мягкими и интенсивными круговыми движениями помассируйте щиколотку и лодыжку.

Общий массаж каждой стопы длится не менее трех минут, массаж каждой болевой точки – не менее минуты. После завершения процедуры еще немного потопчитесь на массажном коврике.