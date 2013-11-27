Ученые определили гены, отвечающие за черты лица

Генетики вплотную приблизились к пониманию того, почему лица людей отличаются друг от друга. При помощи мышей исследователи сумели обнаружить тысячи небольших фрагментов ДНК, которые воздействуют на процесс формирования черт лица.

Они также продемонстрировали, что модификация этих генов может приводить к изменению формы лица.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, помогут ученым составить более четкое представление о механизме формирования дефектов развития.

По словам генетиков, хотя исследование проводилось на подопытных животных, этот же механизм должен участвовать в формировании лица у человека.

Профессор Аксель Визель из Института геномных исследований при Лоуренской Национальной лаборатории в Беркли в Калифорнии, сообщил Би-би-си : "Мы пытаемся выяснить, как эти инструкции по формированию лица закодированы в геноме человека".

Группа ученых из разных стран обнаружила более 4000 "энхансеров" или участков ДНК, включающих транскрибирование генов в геноме мыши и участвующих в формировании лицевых черт.

Эти короткие участки ДНК "включают" или "выключают" определенные гены. И для 200 из них ученые определили, каким образом и где они воздействуют на рост тканей у мышей.

Генетики также удалили три из этих энхансеров и изучили произведенный в результате эффект.

"Эти мыши выглядели вполне нормальными, но человеку трудно уловить отличия в лицах мышей", - говорит профессор Визель. - На помощь нам пришли результаты сканирования формы черепов мышей, которые выявляют очень тонкие различия в форме костей и тканей".

Изменения в геометрии костей мышиных черепов оказались тонкими, но поддающимися измерению. Оказалось, что изменения эти весьма мелкие. Однако у некоторых мышей формировались более длинные или более короткие черепа, а других появлялись более широкие или более узкие абрисы "лица".

"Это наводит на мысль, что данный энхансер играет какую-то роль в формировании костных тканей черепа, а это воздействует на различия во внешнем виде мышей", - говорит исследователь.

"Существует много разновидностей нарушения развития костных и мягких тканей черепа и лица [у человека] - например, волчья пасть и заячья губа, которые являются самыми распространенными", - указывает профессор Визель.

"Это очень серьезные нарушения в развитии детей. Они влияют на кормление, развитие речи, дыхание, для их исправления необходимы серьезные хирургические вмешательства, а кроме того, они часто приводят к психическим травмам".

По словам генетика, ученые находятся в самом начале пути, ведущего к пониманию процессов формирования лица, но уже первые результаты указывают на чрезвычайную сложность этого механизма.

Он считает, что не стоит рассчитывать на то, что в ближайшем будущем генетический анализ сможет прогнозировать внешний вид человека или что родители получат возможность менять генетический материал с целью изменения внешности будущего ребенка.