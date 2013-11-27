Экстренные контрацептивы не помогают женщинам с лишним весом

Экстренные контрацептивы, которые еще называют "пилюлями следующего дня", менее надежны, если женщина страдает от лишнего веса. Телеканал CNN сообщает, что с 2014 года европейские фармацевтические компании будут печатать соответствующее предупреждение на препаратах.

Исследование проводилось производителем популярного в Европе орального средства экстренной контрацепции NorLevo. Ученые пришли к выводу, что препарат "не работает", если женщина весит более 80 кг, и его эффективность значительно снижается, если вес женщины составляет 75 кг и более.

По словам СEO компании Эрин Гайне, "уязвимость" препарата была обнаружена случайно, в ходе других исследований, проводившихся учеными HRA Pharma. "Это было нашим этическим долгом проинформировать о выявленном эффекте европейские органы здравоохранения и женщин". Она также отметила, что причины снижения эффективности препарата при высокой массе тела эксперты пока объяснить не могут.