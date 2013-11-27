Греки заражают себя ВИЧ-инфекцией ради пособия

Греки распространяют практику самозаражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) ради получения пособия в 700 евро и быстрого доступа к программам заместительной терапии, пишет Правда.Ру . Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), половина новых случаев выявления этого заболевания вызваны именно такими причинами. В целом в стране доступ населения к услугам врачей снизился на 40 процентов из-за сокращений в системе здравоохранения. В ближайшее время греческие власти намерены также уволить около 9 тысяч врачей.

Кроме того, отмечается, что экономический кризис провоцирует рост преступности, что способствует увеличению количества наркоманов, проституток и распространению ВИЧ. ВОЗ рекомендовал странам ЕС, которым приходится сокращать дефицит бюджета, в частности Испании, Ирландии и Италии, учесть опыт Греции и сохранить поддержку здравоохранения.