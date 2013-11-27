Продукты животного происхождения важны для работы мозга

The Indian Express отмечает: аминокислота аспарагин, содержащаяся в мясе, яйцах и молочных продуктах, необходима для нормального развития мозга, говорят ученые из Университета Монреаля и Госпиталя Сэнт-Жюстин.

Клетки тела могут прожить и без этой кислоты, потом, кислота не так просто доставляется в мозг, проходя сквозь гематоэнцефалический барьер. Но кислота играет важную роль с точки зрения защиты от редкого генетического расстройства, вызывающего врожденную микроцефалию, умственного недееспособность, церебральную атрофию и рефракторные приступы.

Ученые нашли ген, зависящий от кода мутации синтетазы аспарагина - фермента, ответственного за синтез аспарагина. При нехватке фермента развиваются описанные отклонения, ведь на стадии развития мозга клетки теряют способность нормально размножаться и выживать. У здоровых же людей адекватная концентрация синтетазы аспарагина просто необходима для подпитки нейронов.