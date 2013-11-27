Какая музыка толкает молодых людей к алкоголю
14:14, 27 ноября 2013Зарубежные новости
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Исследования ученых
Таковы выводы сотрудников Квинслендского технологического университета. По их словам, позитивная и расслабляющая музыка, в свою очередь, может стать полноценной терапией, пишет The Herald Sun.
Ученые опросили группу молодых людей, выяснив, какую музыку те предпочитают. Оказалось, на особо чувствительных натур влияли слова, темп и модальность музыки. К сожалению, нет универсального музыкального жанра, позитивно влияющего на всех. Поэтому здесь не идет речь о противопоставлении рэпа, тяжелого металла и, к примеру, поп-музыки.
Однако все-таки ученые выявили закономерность: люди, слушавшие особо энергичную танцевальную музыку, нередко употребляли "клубные наркотики". Им специалисты советуют переключиться на регги, классику или расслабляющие мелодии в целом. Если же у человека депрессия, то ему не рекомендуется слушать металл. Таким образом он сможет оградить себя от употребления наркотиков как способа справиться с депрессией.
В целом эксперты делают основную ставку на темп. Он влияет на сердцебиение. Слова же часто воспринимаются молодыми людьми в качестве адресованного лично им послания, не говоря уже об общем настроении композиции.
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