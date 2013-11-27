В мире растет число ВИЧ-инфицированных подростков - ВОЗ

Число подростков, инфицированных ВИЧ, за последние 10 лет увеличилось примерно на треть. Об этом сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире с вирусом иммунодефицита живут более 2 миллионов человек в возрасте от десяти до 19 лет, тогда как общее число ВИЧ-инфицированных составляет примерно 34 миллиона человек.

По словам сотрудника детского фонда ООН UNICEF Крейга Макклюра, главными трудностями в профилактике и лечении ВИЧ являются действующие во многих странах законодательства, а также дискриминация и преследование ВИЧ-инфицированных.