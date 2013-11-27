Полезные свойства авокадо

Когда ассортимент сезонных фруктов и овощей на полках супермаркета не слишком радует глаз своим разнообразием, пора присмотреться к более экзотическим дарам природы. Например, узнать больше о полезных свойствах авокадо и проверить их на практике, пишут иностранные СМИ.

В чем польза авокадо?

Содержит витамины Е, В и С, а также жирные кислоты, калий и магний.

Препятствует образованию и росту злокачественных опухолей.

Помогает при запорах.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Укрепляет мышцы.

Рекомендуется при сахарном диабете.

Понижает артериальное давление.

Улучшает зрение.

Укрепляет иммунитет.

Помогает организму в борьбе с вирусами гриппа и простудой.

При всех своих полезных свойствах авокадо практически не имеет противопоказаний к употреблению. Исключение – индивидуальная непереносимость.