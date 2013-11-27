Полезные свойства авокадо
Препятствует образованию и росту злокачественных опухолей
Когда ассортимент сезонных фруктов и овощей на полках супермаркета не слишком радует глаз своим разнообразием, пора присмотреться к более экзотическим дарам природы. Например, узнать больше о полезных свойствах авокадо и проверить их на практике, пишут иностранные СМИ.
В чем польза авокадо?
Содержит витамины Е, В и С, а также жирные кислоты, калий и магний.
Препятствует образованию и росту злокачественных опухолей.
Помогает при запорах.
Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Укрепляет мышцы.
Рекомендуется при сахарном диабете.
Понижает артериальное давление.
Улучшает зрение.
Укрепляет иммунитет.
Помогает организму в борьбе с вирусами гриппа и простудой.
При всех своих полезных свойствах авокадо практически не имеет противопоказаний к употреблению. Исключение – индивидуальная непереносимость.