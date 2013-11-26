Зародыши пшеницы и миндаль укрепят иммунитет

Добавьте в свое меню немного специфических трав, специй или продуктов – и вы ощутите их потрясающий защитный эффект, ришут российские СМИ.

Бузина. Ягоды бузины богаты антиоксидантами, а также повышают способность защитных механизмов организма человека бороться с воспалением. Сироп, приготовленный из ягод бузины, значительно облегчает симптомы гриппа. Бузиновый сироп, принимаемый в качестве профилактического средства, поможет избежать простуд и ОРВИ. Дело в том, что вещества, входящие в состав бузины, оказывают непосредственное влияние на вирусы, снижая их инфицирующую способность.

Миндаль. Несколько зерен миндаля, съедаемых ежедневно, прекрасно укрепляют нервную систему, а также обеспечивают почти половину суточной нормы витамина Е, который имеет важное значение для нормального функционирования иммунной системы.

Чеснок. Этот острый продукт содержит защитные фитонциды. Кроме защиты иммунной системы, чеснок поможет справиться с язвой и гастритом, препятствуя размножению бактерий Helicobacter pylori, которые могут быть причиной проблем с желудком.

Зародыши пшеницы. Зародыши пшеницы – прекрасный источник антиоксидантов, витаминов группы В и цинка. В зародышах пшеницы сосредоточено сбалансированное количество белка, пищевых волокон и хороших жиров.