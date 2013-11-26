Какой твёрдый сыр самый полезный

Диетологи советуют внимательнее присмотреться к пяти видам сыра, которые можно употреблять в пищу без вреда для фигуры, пишут российские СМИ.

Один из них – сыр рикотта, в котором содержание жиров минимально, а, значит, и меньше калорий (рикотта даже менее калориен чем творог). Еще один плюс этого сыра в том, что его можно использовать для приготовления низкокалорийных десертов. Польза рикотты объясняется содержанием витаминов, микроэлементов и активных веществ, которые присутствуют как в молоке, сыворотке, так и в закваске.

Моцарелла также отличается невысокой для сыров калорийностью: 100 г моцареллы – это 250-300 ккал. Этот сыр содержит в большом количестве аминокислоты, чрезвычайно полезные для соединительной и мышечной тканей и усваиваемые организмом лучше чем те, что содержатся в мясе. Кроме того, свежая моцарелла богата кальцием, белками, витаминами и минеральными солями и содержит энзимы, которые подавляют патогенную флору и восстанавливают защитный барьер стенок кишечника.

Фета. Несмотря на то, что жирность популярного греческого сыра составляет 40-60%, в нем почти отсутствуют углеводы, которые приводят к набору веса. Да и жир, который содержится в фете, усваивается лишь частично. Кроме того, фета содержит полезные бактерии, которые улучшают пищеварение и предотвращают гастроэнтерологические заболевания.

Камамбер. В состав знаменитого французского сыра с плесенью входит множество полезных аминокислот, в связи с чем этот сыр обязательно должен входить в рацион питания людей, которые испытывают интенсивные физические и умственные нагрузки. Кстати, плесень, которой покрыт этот сыр, содержит бактерии, улучшающие работу кишечника. По калорийности он сопоставим с моцареллой.

Адыгейский сыр также отличается невысокой калорийностью (в 100 граммах сыра содержится 240 калорий). В его составе кальций, фосфор, набор витаминов и питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности. При этом в течение всего срока хранения сыра (около 30 дней) его полезные свойства сохраняются.