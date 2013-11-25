Исследование, проведенное в 2007 году в Британии, заключило, что те люди, у которых сон длится каждый день примерно одно и то же количество часов (7 часов), живут дольше по сравнению с теми, у кого продолжительность сна постоянно «скачет», меняясь то в большую, то в меньшую сторону. Получается, что секрет идеального сна – это найти подходящий лично вам цикл (во сколько лечь, во сколько встать) и обязательно придерживаться его.

Вы не должны лишать себя так необходимых часов отдыха без крайней необходимости: британские ученые доказали, что те люди, которые лишают себя сна (оставляя на сон всего 5 часов, а то и меньше), подвергаются риску развития высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается женщин.

Кроме того, недостаток сна может привести к возникновению ожирения, диабета, депрессии, алкоголизма, а также стать причиной автомобильных аварий. В 2007 году учеными калифорнийского университета было доказано, что лишение сна влияет на определенные области мозга, которые контролируют настроение человека и концентрацию. Именно поэтому недосыпающие люди очень раздражительны, чрезмерно эмоциональны и не могут фокусировать свое внимание.

Определить, есть ли у вас проблемы со сном или нет, можно по тому, как вы чувствуете себя в течение дня. Если вы обычно встаете бодро и чувствуете, что за ночь восстановили свои силы, значит, у вас здоровый сон. Если вы постоянно просыпаетесь с огромным трудом, не в настроении и не можете «собрать мысли в кучу» и, более того, пребываете в этом состоянии в течение всего дня, значит ваш сон далек от здорового. И при этом не имеет никакого значения, сколько часов вы провели в кровати.

newsland.ru