Тест, оценивающий шансы на зачатие, не работает

Доктор Анн Кларк, один из ведущих специалистов по лечению бесплодия, убеждена: тесты, показывающие, сколько у женщины осталось времени на то, чтобы забеременеть, допускают ошибки, вызывая панику у женщин 30-40 лет. Так отмечает Ani News.

Речь идет о простом тесте крови Egg Timer Test стоимостью примерно в 70 долларов. Тест высчитывает, сколько у женщины имеется в наличии яйцеклеток. На основе этого определяется количество оставшихся детородных лет. В прошлом году было опубликовано исследование, которое, как раз, выявило различия в результатах, достигающие 60%.

Тогда доктор Ойбек Рустамов исследовал данные 5000 женщин за 2008-2011 годы. Известно, что овариальный резерв (количество доступных яйцеклеток) постоянно снижается. На основе этого резерва можно сделать прогноз о потери фертильности и времени наступления менопаузы.

Согласно статистике, во время репродуктивного периода темп снижения количества яйцеклеток составляет в среднем около 1000 яйцеклеток в месяц. В итоге к 40 годам обычно число яйцеклеток в яичниках снижается настолько, что женщина теряет способность к зачатию. Всего лишь 50% женщин к 40 годам способны зачать.