Сосуды глаз позволяют диагностировать аритмию

Офтальмологи и кардиологи нашли связь между отклонениями в ритме сердцебиения - мерцательной аритмией - и повреждениями маленьких сосудов в сетчатке и почках, пишет Business Standard. Мерцательная аритмия повышает риск инсульта, боли в груди и сердечной недостаточности.

Наблюдение за 10009 людьми среднего возраста, которое продолжалось более 13 лет, показало: частота возникновения аритмии среди лиц, не имевших изменений в сетчатке или почках, составляла 5,7 случая на 1000 человеко-лет. При наличии изменений в сетчатке (микрокровотечений или аневризм) показатель повышался до 8,9, а при изменениях в почках - до 16,8. Если же повреждены были сетчатка (ретинопатия) и почки (микроальбуминурия) одновременно, показатель равнялся 24,4.

Все эти отклонения могут объединять следующие процессы: воспаление, эндотелиальная дисфункция, вегетативная дисфункция и электромеханическое ремоделирование, говорят исследователи.