Учёные Сингапура создали "цифровой леденец"

Когда английский писатель Роальд Даль придумал своего знаменитого персонажа Вилли Вонка и его фантастические для 1960-х годов конфеты, он вдохновил детей того поколения, а теперь эти дети выросли и, похоже, сделали сказочную конфетную фабрику реальностью.

Исследователи из Национального университета Сингапура создали "цифровой леденец на палочке", который посредством электрических токов направляет виртуальные вкусы прямо к вкусовым рецепторам на языке. Это устройство словно идейно воплощает Вечный Леденец, который никогда не заканчивается, или Жевательную Резинку, у которой сразу несколько разных вкусов. У цифрового леденца четыре главные группы вкусов: сладкая, соленая, горькая и кислая - все их воспроизводит серебряный электрод, который вступает в контакт с языком. Гаджет даже делает незаметные корректировки температуры, чтобы моделировать вкусы еще более убедительно.

Нимеша Ранасингхе, который руководит разработкой устройства, заявил журналу New Scientist: "Мы обнаружили, что неинвазивная электрическая и тепловая стимуляция кончика языка успешно генерирует основные вкусовые ощущения".

Изобретение в настоящее время пока довольно "сырое" и больше подходит для лабораторных опытов. Однако исследователи надеются сделать его более компактным, чтобы леденец можно было полностью держать во рту с закрытыми зубами. Еще одно направление для совершенствования - моделирование запаха и текстуры настоящей еды.

Планируется, что "цифровой леденец" можно будет использовать не только для развлечения, но в первую очередь для помощи людям с диабетом, а также для больных раком, у которых во время химиотерапии снижаются вкусовые ощущения.

Команда этих же исследователей занимается разработкой способов передачи вкусов на расстоянии - чтобы когда-нибудь вкусы можно было пересылать так же легко как e-mail или SMS.

zn.ua