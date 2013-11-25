Мужская хромосома для оплодотворения - не нужна?

Ученые практически дезавуировали значение мужской Y-хромосомы и полагают, что без нее вообще можно обойтись.

Им удалось сконцентрировать всю генетическую информацию, обычно содержащуюся в Y-хромосоме мыши, всего в двух генах.

В статье, опубликованной в журнале Science, сообщается, что такие мыши могут давать потомство, однако для этого требуется применение сложных методов искусственного оплодотворения.

Ученые из Гавайского университета полагают, что полученные результаты смогут когда-нибудь помочь мужчинам, страдающим бесплодием, у которых повреждена Y-хромосома.

Известно, что ДНК содержится именно в хромосомах. Клетки большинства млекопитающих, включая человека, содержат две хромосомы, определяющие пол особи: у самцов одна Y-хромосома и одна X-хромосома, у самок две X-хромосомы.

Двух генов достаточно

"Y-хромосома является символом мужских качеств", - говорит руководитель группы исследователей профессор Моника Уорд.

У мышей Y-хромосома обычно содержит 14 генов, причем некоторые из них присутствуют в сотнях копий. У человека аналогичная хромосома может содержать 86 генов.

Исследователи из Гавайского университета показали, что генетически модифицированные мыши с Y-хромосомой, содержащей всего два гена, способны развиваться нормально и даже могут иметь потомство.

Такие мыши вырабатывают только рудиментарную форму спермы и в нормальных условиях неспособны к воспроизводству.

Однако при применении весьма сложного метода под названием сперматидового ввода, который состоит в вводе генетического материала, взятого из спермы, непосредственно в яйцевую клетку, оплодотворение становится возможным.

Сами сперматиды - половые клетки, из которых впоследствии развиваются сперматозоиды.

Полученное потомство было здоровым и достигло нормальной продолжительности жизни.

Размножение возможно

Два использованных гена имеют обозначение SRY и Eif2s3y: первый из них запускает процесс формирование мужской особи из эмбриона, второй участвует в ранних этапах выработки семенного материала.

Профессор Уорд указывает, что теоретически это доказывает возможность избавления от Y-хромосомы, если роль этих генов можно воспроизвести иным образом. Тем не менее, по ее мнению, мир без мужчин относится к сфере научной фантастики.

"Однако на практическом уровне наше исследование показывает, что даже после утраты значительной части генетической информации Y-хромосомой, размножение по-прежнему возможно, что дает надежду на помощь тем мужчинам, которые страдают таким генетическим дефектом", - говорит она.

Доктор Крис Тайлер-Смит из Института Сангер считает эту работу значительным этапом в генетических исследованиях проблемы мужского бесплодия.

"Однако важно иметь в виду, что в случае мышей ученые должны были использовать гены Y-хромосомы, взятые у других мышей, и, как подчеркивают сами исследователи, их выводы не могут быть прямо отнесены к человеку, так как у людей нет прямого эквивалента одного из этих ключевых генов", - говорит генетик.

bbc.co.uk