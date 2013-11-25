В Беларуси проходит акция против насилия в отношении женщин

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Беларуси проходит «Кампания белой ленточки».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, международную инициативу, к которой ежегодно присоединяется Беларусь, проводят совместно Фонд ООН в области народонаселения и Госавтоинспекция страны.

Символом кампании является белая ленточка. Человек, повязавший ее, тем самым дает обязательство никогда не совершать насилие, не оправдывать и не замалчивать фактов насилия в отношении женщин и девочек.

В рамках «Кампании белой ленточки» вместе с сотрудниками ГАИ на дорогах Беларуси дежурят волонтеры. Они вручают автомобилистам белые ленты, а также информационные материалы и сувениры.

Акция проходит в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Борисове, Каменце, Кобрине, Пинске и Сморгони.