Лук - "молодильное яблочко" для организма

По данным японских и французских ученых лук спасает не только от инфекций, но и омолаживает организм, пишут иностранные СМИ.

Лук способствует развитию интеллектуальных способностей. В ходе исследований японские специалисты обнаружили, что этот продукт очищает клетки головного мозга.

Активные серные соединения, которые входят в его состав, попадая в кровь, позитивно воздействуют на многие важные зоны, в результате чего мозг омолаживается. В частности, улучшается память, а также происходит положительное влияние на эмоции. Кроме того, французские ученые в результате проведенных экспериментов выяснили, что потребление лука и чеснока снижает риск развития заболевания раком молочной железы.