Назвали новую причину глобального потепления

Подъем уровня метана, вызвавший глобальное потепление, был связан с тем, что люди начали выращивать рис и затапливать для этого участки земли, создавая искусственные болота.

Глобальное потепление из-за деятельности человека могло начаться уже несколько тысяч лет назад — такую гипотезу подтверждают результаты ученых, опубликованные в журнале Science.

Логан Митчелл из университета штата Орегон в Корваллисе (США) и его коллеги сравнили содержание метана в пузырьках воздуха из образцов льда, взятых в Гренландии и Западной Антарктиде. Поскольку потоки воздуха в атмосфере в основном циркулируют в пределах одного полушария, концентрации метана на севере и юге отличаются в соответствии с размерами и расположением источников этого газа.

Результаты показали, что с 2800 до 600 лет назад уровни метана в атмосфере поднялись на 17%. При этом уровень этого газа в северном полушарии был и остается выше, чем в южном. Исследователи полагают, что в южном полушарии уровень метана мог расти за счет естественных болот, однако на севере его рост нельзя объяснить без учета деятельности человека.

Почти десять лет назад Вилльям Руддиман из университета Виргинии в Шарлотсвилле (США), изучая пробы древнего льда, обнаружил, что около 10 тысяч лет назад уровень метана падал, что характерно для конца ледникового периода. Однако около 5 тысяч лет назад он начал подниматься, и объяснения этому не было. Руддиман связал подъем уровня метана с тем, что человек начал выращивать рис и затапливать для этого участки земли, создавая искусственные болота.

До этого, 8 тысяч лет назад, так же подозрительно в атмосфере начал подниматься уровень углекислого газа. Возможно, причиной тому стала расчистка земли для сельского хозяйства первыми фермерами, предполагает Руддиман. По его расчетам, таким образом еще до начала индустриальной эры в результате деятельности человека температура на планете поднялась на 0,8 градуса по Цельсию, то есть примерно так же, как в последние век-два.

Научное сообщество с недоверием отнеслось к заключениям Руддимана, однако он считает, что результаты Митчелла и его коллег подтверждают его правоту.

zn.ua