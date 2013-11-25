Число погибших в Риге возросло до 52 человек
10:10, 25 ноября 2013Зарубежные новости
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Обрушение торгового центра
Число погибших при обрушении здания супермаркета в Риге возросло 52, передает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Среди погибших - три спасателя.
Пострадали 40 человек, 29 человек находятся в больнице - многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно. Как предполагает мэр Риги Нил Ушаков, под завалами могут находиться 30 человек.
Стена здания торгового центра сети "Максима" и крыша обрушились 21 ноября вечером. Площадь обрушения составила 500 квадратных метров.
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