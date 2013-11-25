У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане, к северо-западу от островного государства Тонга.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 7.48, находился в 322 километрах от острова Ниуафооу, принадлежащего государству Тонга, и в 438 километрах к востоку от города Ламбаса острова Фиджи.

Очаг землетрясения залегал на глубине 377 километров. Опасности возникновения цунами нет, так как эпицентр был довольно глубоко от поверхности, отметили в центре Национального управления океанических и атмосферных исследований США.