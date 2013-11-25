В Беларуси подорожал хлеб, молоко и яйца

В Беларуси с 23 ноября повышены цены на некоторые виды хлеба и хлебобулочных изделий, молочную продукцию, куриные мясо и яйца.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Министерства экономики Беларуси от 18 ноября 2013 года № 86, опубликовано 23 ноября на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу.

Так, по предложению Минсельхозпрода Беларуси повышены на 10% предельные максимальные отпускные цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, булочные изделия из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14%. Это так называемые «социальные сорта» недорогих хлебобулочных изделий.

Мясо цыплят-бройлеров и яйца куриные также подорожали на 10%.

Предельные максимальные отпускные цены на молочные продукты выросли в зависимости от их жирности. Кроме этого, на них предусмотрено двойное подорожание – в ноябре и декабре. Так, в ноябре на молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока жирностью до 3,5% включительно, сметану жирностью до 25% включительно, творог жирностью до 9% включительно без вкусовых добавок и наполнителей – на 3,5%; молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока жирностью свыше 3,5%, сметану жирностью свыше 25%, творог жирностью свыше 9%, творог со вкусовыми добавками и наполнителями – на 2,5%. В декабре цены на эту продукцию возрастут еще раз – вновь на 3,5% и 2,5% соответственно.