На западе США в результате шторма погибли 13 человек
09:46, 25 ноября 2013Зарубежные новости
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В Калифорнии есть затопления
На западе США в результате шторма за последние несколько дней погибли 13 человек.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NBC News, непогода обрушилась главным образом на штат Калифорния. Скорость ветра достигала почти 90 км/ч.
Ненастная погода наблюдалась также в Аризоне и Нью-Мексико.
Некоторые районы в Калифорнии оказались затопленными.
Источник: gazeta.ru
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