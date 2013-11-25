На западе США в результате шторма погибли 13 человек

На западе США в результате шторма за последние несколько дней погибли 13 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NBC News, непогода обрушилась главным образом на штат Калифорния. Скорость ветра достигала почти 90 км/ч.

Ненастная погода наблюдалась также в Аризоне и Нью-Мексико.

Некоторые районы в Калифорнии оказались затопленными.

Источник: gazeta.ru