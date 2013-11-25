Бодрящие утренние фреши
09:42, 25 ноября 2013Зарубежные новости
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Ананас смешайте в блендере с соком лайма
Хотите избавиться от кофеиновой зависимости? Попробуйте перейти на бодрящие и полезные фреши, пишут иностранные СМИ.
200 г свежего ананаса смешайте в блендере с соком половины лайма и добавьте 1 ч. л. меда.
Свежевыжатый апельсиновый сок (200 г) смешайте с морковным соком (100 г) и выпейте натощак.
Пропустите 3 небольших яблока через соковыжималку, добавьте 100 г апельсинового сока и 1 ч. л. меда.
Сок одного спелого грейпфрута смешайте с 50 г лимонного сока и 100 г свежевыжатого апельсинового сока.
Попробуйте один или несколько из этих коктейлей, и вы убедитесь, что они могут стать отличной альтернативой привычному кофе.
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