Бодрящие утренние фреши

Хотите избавиться от кофеиновой зависимости? Попробуйте перейти на бодрящие и полезные фреши, пишут иностранные СМИ.

200 г свежего ананаса смешайте в блендере с соком половины лайма и добавьте 1 ч. л. меда.

Свежевыжатый апельсиновый сок (200 г) смешайте с морковным соком (100 г) и выпейте натощак.

Пропустите 3 небольших яблока через соковыжималку, добавьте 100 г апельсинового сока и 1 ч. л. меда.

Сок одного спелого грейпфрута смешайте с 50 г лимонного сока и 100 г свежевыжатого апельсинового сока.

Попробуйте один или несколько из этих коктейлей, и вы убедитесь, что они могут стать отличной альтернативой привычному кофе.