Рига: число погибших в супермаркете достигло 43 человек
15:53, 22 ноября 2013Зарубежные новости
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Сколько под завалами - неизвестно
Число погибших при обрушении вчера вечером здания супермаркета в Риге, по последним данным, достигло 43 человек.
Об этом сообщили РИА «Новости» в службе скорой помощи Латвии.
Ранее сообщалось о 38 жертвах обрушения здания.
Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.
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