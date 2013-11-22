Рига: число погибших в супермаркете достигло 43 человек

Число погибших при обрушении вчера вечером здания супермаркета в Риге, по последним данным, достигло 43 человек.

Об этом сообщили РИА «Новости» в службе скорой помощи Латвии.

Ранее сообщалось о 38 жертвах обрушения здания.

Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.