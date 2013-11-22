Томатный соус защищает сердечно-сосудистую систему

Испанские ученые заявили, что секрет долголетия и здорового сердца кроется в потреблении обычного томатного соуса, пишет The Daily Mail.

Софрито, приготовленный из томатов и лука с добавлением оливкового масла, кукурузной муки и чеснока, весьма распространен среди покупателей. Однако лишь сейчас ученые обнаружили его лечебные свойства: соус способен предотвращать возникновение инфаркта и инсульта.

Связано это с тем, что он содержит 40 антиоксидантов естественного происхождения (полифенолы), защищающих сердце от окислительного стресса.

Сотрудники Барселонского университета протестировали различные соусы, доступные в супермаркетах. "В софрито, содержащем оливковое масло extra virgin, отмечается наибольшая антиоксидантная активность, и объясняется это огромным количеством фенольных соединений. Только этот соус содержит протокатеховую кислоту – кверцетин. Эффект софрито обусловлен комбинацией всех ингредиентов, их отдельное поедание не приносит пользы", – комментирует Роза Ламуэла.

"Во-первых, это синергетический эффект среди ингредиентов, которые превращаются в большое количество полифенолов. Во-вторых, софрито содержит больше полифенолов, чем томаты или томатный сок, поскольку чеснок, оливковое масло и лук также обеспечивают соус полифенолами", – говорят авторы.

В ходе эксперимента ученые использовали метод спектроскопии высокого разрешения, который позволил выявить в соусе ряд полезных для здоровья соединений, включая каротиноиды.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food Chemistry.

korzonews.info