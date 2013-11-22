Для каждой фобии есть своя часть мозга

Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии использовали животную модель, дабы выяснить, что определенные страхи - физической боли, агрессивных представителей того же вида, хищников - активируют различные мозговые цепи, хотя мыши и реагировали на разные угрозы одинаково.

Сделанное открытие может помочь людям с фобиями и паническими атаками, пишет Medical News Today. Итак, в ходе исследования мышей подвергали воздействию тока, сажали в клетку с хищником или агрессивной мышью. Во всех случаях мыши либо убегали, либо замирали на месте.

Но вот в вентромедиальном гипоталамусе в зависимости от типа угрозы активизировались конкретные части. К примеру, при столкновении с агрессивной мышью у лабораторных животных в гипоталамусе активизировалась нижняя часть и стороны. А вот общение с хищником "включались" центральная и верхняя части.

Притом, выборочное блокирование одних зон сохраняло активацию других, как и соответствующее чувство страха. Видимо, страх хищника связан с защитной цепью мозга, а страх представителя своего вида - с репродуктивной цепью. В человеческом мозге все работает таким же образом.

Возможно, блокирование в человеческом мозге аналога цепи страха хищника избавит от страхов монстров из кошмаров. А вот репродуктивная сеть может быть связана с социальными страхами.