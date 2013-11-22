Мужчина, не работающий более 2 лет, очень быстро стареет

Если мужчина долгое время не работает, то он быстрее стареет по сравнению с работающим мужчиной, установили сотрудники Королевского колледжа Лондона и Университета Оулу. Причем, процесс старения начинает ускоряться, когда работы нет более двух лет.

Это доказывает анализ более 5500 образцов ДНК финнов, родившихся в 1966 году. Ученых интересовала длина теломеров в клетках крови, забранных в 1997 году, когда участникам исполнился 31 год. Через 17 лет обследование повторилось. Оно, как раз, выявило, что не работавшие минимум два года мужчины имели короткие теломеры по сравнению с работающими. Кстати, женщин эти проблемы не касались.