Мужчина, не работающий более 2 лет, очень быстро стареет
12:03, 22 ноября 2013Зарубежные новости
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Изменения - на уровне хромосом
Если мужчина долгое время не работает, то он быстрее стареет по сравнению с работающим мужчиной, установили сотрудники Королевского колледжа Лондона и Университета Оулу. Причем, процесс старения начинает ускоряться, когда работы нет более двух лет.
Это доказывает анализ более 5500 образцов ДНК финнов, родившихся в 1966 году. Ученых интересовала длина теломеров в клетках крови, забранных в 1997 году, когда участникам исполнился 31 год. Через 17 лет обследование повторилось. Оно, как раз, выявило, что не работавшие минимум два года мужчины имели короткие теломеры по сравнению с работающими. Кстати, женщин эти проблемы не касались.
Известно, что по мере старения укорачиваются теломеры - концевые элементы, защищающие хромосомы. Длина теломеров является точным маркером старения и развития возрастных заболеваний, как и ранней смерти. Доктор Лина Ала-Мурсула подчеркивает: "Результаты эксперимента убедительно доказали, что сохранение работы должно быть неотъемлемой частью пропаганды здорового образа жизни", пишет www.km.ru.
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