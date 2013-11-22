Украину накроет мощный евроциклон: снегопады и метели

На Украину надвигается мощный циклон с юго-запада Европы, который спровоцирует похолодание в центре и на севере страны, включая Киев. С понедельника, 25 ноября, в этих регионах ожидаются снегопады, сообщает rus.newsru.ua.

Непогода начнется с сильных дождей, которые сперва пройдут ночью на западе страны, а утром и днем на западе, в центре и на севере Украины, включая Киев, осадки перейдут в мокрый снег.

По словам синоптика, для такого циклона характерный штормовой ветер от 15 м/с. Поэтому украинцам стоит опасаться снежных метелей. Из-за осадков значительно снизится видимость на дорогах, на линиях электропередач и деревьях возможны налипания снега.