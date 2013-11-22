В Риге обрушился торговый центр: погибли 26 людей

11:31, 22 ноября 2013
Зарубежные новости
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Более 40 госпитализированы

Число погибших при обрушении вчера вечером здания торгового центра Maxima в Риге, по последним данным, достигло 26 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

 
Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
 
Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.
 
Президент Андрис Берзиньш заявил, что в Латвии объявят траур в связи с гибелью людей в ТЦ.
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